به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان گفت: عملیات اجرایی ایستگاه هیدرومتری علی‌آباد زارعین از شهریور ماه ۱۴۰۴ با هدف ارتقای دقت پایش رواناب‌ها در دشت سمن‌آباد و با همت رئیس گروه آب سطحی این مدیریت آغاز شد؛ اعتبار پیمان در بخش سازه‌ای ۱۵ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات استانی شهرستان خوسف تامین شده و شامل احداث دو دیوار ساحلی به طول ۶۰ متر و ارتفاع ۲ متر برای تثبیت بستر و حفاظت از تاسیسات است.

شهابی فرد گفت: اهمیت این ایستگاه فراتر از محدوده مطالعاتی سمن‌آباد است؛ چرا که این ایستگاه به عنوان تنها نقطه پایش هیدرومتری در پهنه جنوب و جنوب‌غرب استان است و می‌تواند به عنوان یک ایستگاه معرف برای محاسبه میزان رواناب برای سایر محدوده‌های مطالعاتی واقع در حوضه آبریز کویر لوت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: با تاسیس این ایستگاه، برداشت داده‌های هیدرولوژیک دقیق و لحظه‌ای جایگزین تخمین‌های آماری شده و امکان تهیه گزارش‌های هیدرولوژی و بیلان منابع آب برای مدیریت بهینه را فراهم می کند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان گفت: این ایستگاه پس از تکمیل تجهیزات، از ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به صورت رسمی به شبکه ملی سنجش منابع آب سطحی کشور پیوسته و آمار دقیق رواناب‌های عبوری از این حوضه را برای تصمیم‌گیران و متخصصان حوزه آب ثبت و مخابره خواهد کرد.

شهابی فرد افزود: اعتبار مورد نیاز برای تجهیزات این ایستگاه ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.