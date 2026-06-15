«اسد عمر» وزیر سابق برنامه ریزی و از سیاستمداران شناخته شده پاکستان، در پیامی خطاب به ملت ایران، از ایستادگی ایرانیان در برابر فشار‌ها و پایبندی به حاکمیت ملی تجلیل کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این سیاستمدار پاکستانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تحولات اخیر و امضای تفاهم نامه توقف جنگ، نوشت: «تبریک به مردم شجاع ایران که حاضر نشدند بر سر حاکمیت ملی خود سازش کنند و موفق شدند.»

اسد عمر در ادامه با ستایش ملت ایران افزود: «زنده باد ملت بزرگ ایران.»

این سیاستمدار پاکستانی با انتشار این پیام، مقاومت و پایداری مردم ایران را عامل دستیابی به موفقیت در شرایط حساس اخیر دانست؛ پیامی که بازتاب دهنده نگاه بخشی از نخبگان و شخصیت‌های سیاسی پاکستان به تحولات اخیر و نقش ایستادگی ایران در معادلات منطقه‌ای است.