به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم، بیش از ۶۶۰ موکب دارای مجوز در شهر اصفهان در ایام محرم به عزاداران حسینی خدمات ارائه می‌کنند.

مهدی بقایی افزود: حدود ۳۰۰ غرفه و موکب نیز با مشارکت مستقیم شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان فعالیت دارند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان از مسئولان هیئت‌ها و موکب‌ها خواست در قالب «نذر پاکیزگی»، نسبت به نظافت محیط اطراف محل فعالیت خود توجه بیشتری داشته باشند و با فرهنگ‌سازی مناسب، شهروندان را به استفاده صحیح از سطل‌های زباله و حفظ نظافت محیط تشویق کنند.

وی گفت: ۴۰۰ شهروند اصفهانی در طرح «نذر حسین» برای خدمت‌رسانی اربعین مشارکت کردند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: پارسال امکان مشارکت داوطلبانه شهروندان در خدمات نظافتی اربعین فراهم شد و حدود ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان در این طرح حضور یافتند و بخشی از زمان خود را صرف خدمت‌رسانی در شهر کربلا کردند.

بقایی گفت: پارسال حدود ۲۵ درصد از مساحت شهر کربلا توسط نیرو‌های اعزامی شهرداری اصفهان خدمات‌رسانی شد.

وی افزود: علاوه بر نیرو‌های خدماتی، افراد دارای تخصص‌های مختلف از جمله برق‌کاران، مکانیک‌ها و دیگر نیرو‌های فنی نیز می‌توانند در این حرکت معنوی مشارکت داشته باشند و توانمندی‌های خود را در خدمت به زائران اربعین قرار دهند.