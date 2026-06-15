

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

بهروز رضوی سال ۱۳۲۶ در یزد به دنیا آمد و سال ۱۳۴۷ پس از چند سالی قلم زدن در مطبوعات وارد رادیو شد.

استاد بهروز رضوی؛ صداپیشه، مجری و گوینده؛ آثار ارزشمندی از جمله معرفی بیش از ۱۲۰۰ کتاب در سه دهه اجرای برنامه کتاب شب، روایت مستند ایران، صد‌ها کتاب صوتی و بازی در سریال و فیلم‌های سینمایی متعددی از جمله، امام علی (ع)، گناه فرشته، شعله‌های خشم، نجات یافتگان، اینجا چراغی روشن است و در چنین فیلم دیگر از خود به جا گذاشته است.