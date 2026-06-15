بهروز رضوی درگذشت
بهروز رضوی، از صداهای ماندگار کشورمان به علت بیماری درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
بهروز رضوی سال ۱۳۲۶ در یزد به دنیا آمد و سال ۱۳۴۷ پس از چند سالی قلم زدن در مطبوعات وارد رادیو شد.
استاد بهروز رضوی؛ صداپیشه، مجری و گوینده؛ آثار ارزشمندی از جمله معرفی بیش از ۱۲۰۰ کتاب در سه دهه اجرای برنامه کتاب شب، روایت مستند ایران، صدها کتاب صوتی و بازی در سریال و فیلمهای سینمایی متعددی از جمله، امام علی (ع)، گناه فرشته، شعلههای خشم، نجات یافتگان، اینجا چراغی روشن است و در چنین فیلم دیگر از خود به جا گذاشته است.
این گوینده پیشکسوت رادیو همچنین در اجرای تلویزیونی، صداپیشگی فیلمها و سریالها، بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون و همچنین ترانهسرایی هم فعالیت داشت.