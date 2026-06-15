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شبکههای یک و قرآن و معارف، در ایام محرم، با پخش ویژه برنامههایی همراه عزاداران حسینی، خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه قرآن و معارف، در ایام محرم با مجموعهای از برنامههای معارفی همزمان با اقامه عزای حسینی به تبیین و تشریح معارف اهل بیت میپردازد.
این شبکه در دهه اول محرم برنامههای خود را از امروز تقدیم عزاداران حسینی می کند.
«مراسم تعویض پرچم در حرم حضرت معصومه (س)»، به صورت زنده، امروز ساعت ۱۸ پخش میشود.
همچنین پخش زنده «مراسم تعویض پرچم گنبد امام حسین (ع)»، در کربلای معلی ساعت ۱۸:۵۵، تقدیم علاقمندان میشود.
برنامه «روضه بانوان»، از ۲۶ خرداد آغاز میشود. این برنامه هر روز ساعت ۰۸:۳۰ صبح به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود.
این برنامه در روز ۴ محرم به طور ویژه به پخش زنده مراسم شیرخوارگان حسینی از حرم حضرت معصومه (س) اختصاص دارد.
برنامه «تدبر و نبرد»، از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۰۹:۳۰ ، پخش می شود.
برنامه صبحگاهی «آیه»، نیز هر صبح ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده میزبان بینندگان بوده و در ایام محرم با حال و هوای محرمی برنامههای خود را تقدیم بینندگانش میکند.
همچنین شبکه قرآن و معارف سیما با توجهای که به ترویج معارف ناب دینی دارد برنامه «شبستان»، را در دو بخش ظهرگاهی و شامگاهی از ۲۶ خرداد به صورت زنده پخش میکند.
«شبستان» در بخش اول، هر روز ساعت ۱۲:۳۵ به پخش زنده سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی از حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص دارد، و «شبستان» در بخش دوم، هر شب ساعت ۲۰:۱۰ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با پخش سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و مداحی حبیب زاده میزبان بینندگان است.
همچنین مجموعهای از مستندهای محرمی، از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۱۶:۳۵ پخش میشود.
«باید برخواست»، نیز عنوان برنامهای است که به صورت زنده هر روز ساعت ۱۸:۰۰ از ۲۶ خرداد پخش خواهد شد. «یاد خدا»، نیز هر روز ساعت ۱۸:۳۰ با تبیین و تفسیر مفاهیم ناب دینی، مرتبط با فرهنگ عاشورا تقدیم میشود. قرائت دعای زیارت وارث، نیز در ایام محرم هر روز ساعت ۲۰ پخش میشود.
برنامه «کاشف الکرب»، نیز به صورت ویژه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی، ساعت ۲۲ میزبان بینندگان و عزادارن حسینی است.
همچنین برنامه زنده «میدان»، هر شب با پخش زنده مراسم هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان و مداحی حاج حیدر خمسه از ۲۵ خرداد ساعت ۲۳ پخش میشود. «مستند محرم» در جبهه ها، در ایام محرم هر شب ساعت ۲۳:۵۵، تقدیم علاقمندان میشود و «حسینیه معلی»، در ایام محرم، هر شب ساعت ۲۴ بامداد از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
ویژه برنامههای «رهنما» و «درس گفتاری از مکتب عاشورا»، در ایام محرم از شبکه یک پخش میشود.
ویژه برنامه «رهنما»، به مناسبت ایام محرم است در ۶ قسمت از سه شنبه ۲۶ خرداد هر شب ساعت ۲۳، از شبکه یک پخش می شود. این برنامه با اجرای مهدی مهدیقلی و با حضور مداحان و واعظانی که در مراسمهای حسینیه امام خمینی (ره) به ایراد سخنرانی و مرثیهسرایی پرداختهاند، پخش میشود. تهیهکنندگی این برنامه را سید مهدی موسوی بر عهده دارد.
مداحی حاج منصور ارضی نیز در فواصل برنامهها، هر روز پیش از خبر ساعت ۱۴ و پیش از اذان مغرب پخش میشود.
علاوه بر این، برنامه «درس گفتاری از مکتب عاشورا» با سخنرانی حجتالاسلام سیدعلی خمینی، هر روز پیش از اذان مغرب پخش خواهد شد.
همچنین برنامه «آفتاب شرقی» با اجرای دکتر ندا ملکی، کارشناسی دکتر زینب ثمنی و با موضوع «نعمت محرم» از تکیه تاریخی سنگان پخش می شود. این برنامه به تهیهکنندگی حسن امامی، از شنبه ۲۳ خرداد شروع شده و تا جمعه ۲۸ خرداد، هر روز پس از اذان ظهر پخش میشود.
برنامههای «تسبیح صبا»، «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده»، برنامههای خود را متناسب با ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام پخش خواهند کرد.