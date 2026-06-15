هفته صرفه‌جویی در مصرف آب امسال با شعار محوری «آب، سرمایه مشترک» برگزار می‌شود؛ شعاری که بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و نقش مشترک همه آحاد جامعه در مدیریت مصرف تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی، تلاش می‌کند اهمیت مصرف بهینه آب و مسئولیت همگانی در صیانت از این سرمایه حیاتی را بیش از پیش تبیین کند.

این شرکت با اشاره به اینکه هفته صرفه جویی در مصرف آب از ۲۵ تا ۳۱ خرداد می‌باشد، عناوین روز‌های این هفته را به شرح ذیل اعلام کرد؛

🔹 ۲۵ خرداد: آب، تاب‌آوری و امنیت ملی

🔹 ۲۶ خرداد: خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف

🔹 ۲۷ خرداد: آب، ارزش‌های دینی و حماسه کربلا

🔹 ۲۸ خرداد: آب، اقتصاد و سرمایه‌گذاری

🔹 ۲۹ خرداد: پساب، محیط زیست و توسعه پایدار

🔹 ۳۰ خرداد: آب، تحولات فناورانه و هوش مصنوعی

🔹 ۳۱ خرداد: آب، مردمی‌سازی اقتصاد و مسئولیت اجتماعی