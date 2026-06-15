مدیر امور یادمان‌های شهدای گمنام و موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات اجرایی ساختمان موزه دفاع مقدس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سیف‌اله اسدی گفت: مرحله اول این بنای فرهنگی شامل عملیات گودبرداری، ستون‌گذاری و سقف به اتمام رسیده است و پیشرفت نهایی و تکمیل آن به میزان اعتبارات استانی و ملی بستگی مستقیم دارد که در صورت تأمین صددرصدی اعتبار، تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

عملیات ساخت موزه دفاع مقدس استان در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع و با زیربنای ۵ هزار متر مربع در دو طبقه، از مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

این موزه شامل چندین مجموعه از جمله سالن اسناد و کتابخانه و سالن آمفی‌تئاتر با ظرفیت نزدیک به ۳۰۰ صندلی خواهد بود.