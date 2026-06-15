به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به تداوم هوای صاف تا نیمه ابری تا امشب در استان گفت: از امشب شاهد وزش باد و افزایش در آسمان خواهیم بود.



نوروزیان با بیان اینکه در روز‌های پیش رو، جریان هوا به نسبت، پایدار است، افزود: انتظار داریم از سه شنبه آسمان، بیشتر ابری شود و دمای هوا کاهش یابد بطوری که در ارتفاعات و دامنه‌ها رگبار پراکنده و رعد و برق داریم.

او گفت: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه نیز آسمان بیشتر آفتابی اما در عصر و شب افزایش ابر و رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات خواهیم داشت.



به گفته نوروزیان، دریا هم تا فردا برای شنا و قایقرانی مناسب نیست اما برای سایر فعالیت‌های دریایی مجاز است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران، ۲۴ درجه سانتیگراد بود که بر این اساس، گلوگاه با ۳۳ درجه سانتگیراد و بلده با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.