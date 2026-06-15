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فرماندار شهرستان زرند از تجهیز نانواییها به موتور برق و مشعلهای سوخت جایگزین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همت ایزدی فرماندار شهرستان زرند صبح امروز از روند اجرای طرح پدافندی نانواییها بازدید کرد.
ایزدی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه تأمین نان مردم در هر شرایطی خط قرمز مدیریت شهرستان است، گفت: با برنامهریزیهای انجام شده، تجهیز نانواییها به موتور برق و مشعلهای سوخت جایگزین در دستور کار قرار گرفته تا در زمان قطعی برق یا گاز، چرخ نانواییها از حرکت نایستد.
فرماندار زرند با اعلام آمار دقیق از وضعیت موجود افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۴۰ نانوایی فعال، ۱۳ واحد به طرح پدافندی «آبشناسان» متصل شدهاند و خوشبختانه در شهرهای سیریز، ریحانشهر و خانوک نیز هر کدام یک نانوایی به این طرح مجهز شدهاند.
وی با اشاره به وجود ۵۶ نانوایی با تناژ پایین (دارای تنور گازی) در سطح شهرستان، تأکید کرد: افزایش تابآوری واحدهای نانوایی و تداوم خدمترسانی به شهروندان در شرایط بحرانی، اولویت بیرقابت مدیریت شهری است و همه دستگاههای مسئول موظف به تأمین زیرساختهای لازم برای پخت بدون وقفه نان هستند.