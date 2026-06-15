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متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متن یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ و مذاکره‌ها در اسلام‌آباد، شامگاه ۲۴ خرداد نهایی شد و بر اساس آن، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به‌طور فوری و دائمی پایان می‌یابد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، توافق صلح ، شورای عالی امنیت ملی
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