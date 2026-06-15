متن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا نهایی شد

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متن یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ و مذاکره‌ها در اسلام‌آباد، شامگاه ۲۴ خرداد نهایی شد و بر اساس آن، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به‌طور فوری و دائمی پایان می‌یابد.