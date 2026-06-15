کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان برای عصر امروز در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات شرقی بویژه محدوده شهرستان بشاگرد و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا در محدوده غرب خلیج فارس، جزایر کیش و لاوان در عصر و شب با افزایش سرعت باد‌های غربی متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط صورت گیرد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در دو روز آینده نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد و پایان هفته دمای بیشینه افزایش نسبی دارد.