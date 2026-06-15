طرح رونمایی اسناد مالکیت اراضی و املاک استان یزد در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۵ با مصوبه کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام، همراه با تحویل ۱۰هزار سند اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: در راستای اجرای قوانین مهم و بزرگی همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سند تحول و تعالی و تکالیف سازمانی، حل مشکلات ثبتی و صدور اسناد مالکیت با سرعت بیشتری در دستور این اداره کل قرار گرفته است.

مهدی اقبال افزود: در همین خصوص با تأکید‌های رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مصوبه این کمیته، طرح رونمایی چند هزار سند مالکیت اراضی و املاک استان یزد در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، تعداد ۱۰ هزار سند شامل پنج هزار سند نهضت ملی مسکن، ۲ هزار سند روستایی، ۲ هزار سند موقوفات و هزار سند در سایر بخش‌ها رونمایی و تحویل داده می‌شود.

دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام یزد تأکید کرد: از مردم استان می‌خواهیم با توجه به اجرای سامانه ساغر و ثبت ادعا، هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت اراضی و املاک خود اقدام کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

اقبال یادآور شد: اداره کل ثبت اسناد استان یزد در هفته قوه قضائیه امسال، برنامه‌های متنوعی را همزمان با دهه اول ماه محرم تدارک دیده است تا بهترین خدمت رسانی را به مردم ارائه دهد.