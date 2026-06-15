محرم ماه عشق، ایثار و آزادگی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به گستردگی فعالیت هیئت‌های مذهبی در استان گفت: امسال، اصفهان میزبان بیش از پنج هزار و ۷۰۰ هیئت مذهبی است، که از این میان حدود ۷۰۰ هیئت به عنوان هیئت‌های شاخص فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی افزود: حدود سه هزار موکب در استان سازماندهی شده است و پیش‌بینی می‌شود حدود هشت هزار روضه خانگی در ایام محرم و صفر برگزار شود.

وی ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، حدود ۷۲۰ هیئت میدانی در استان فعال خواهند بود و حدود دو هزار دسته عزاداری نیز در ایام محرم درخیابان‌ها و محله‌ها به عزاداری خواهند پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به حال و هوای متفاوت عزاداری‌های امسال گفت: اطاعت از رهبری و حضور چندماهه مردم در صحنه و خیابان‌ها موجب برگزاری مراسم عزاداری متفاوت با شور بیشتری خواهد شد.