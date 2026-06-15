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مردم استان در سه هزار موکب، برای برگزاری مراسم دهه محرم آماده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به گستردگی فعالیت هیئتهای مذهبی در استان گفت: امسال، اصفهان میزبان بیش از پنج هزار و ۷۰۰ هیئت مذهبی است، که از این میان حدود ۷۰۰ هیئت به عنوان هیئتهای شاخص فعالیت میکنند.
حجتالاسلام مهدی فوقی افزود: حدود سه هزار موکب در استان سازماندهی شده است و پیشبینی میشود حدود هشت هزار روضه خانگی در ایام محرم و صفر برگزار شود.
وی ادامه داد: در کنار این برنامهها، حدود ۷۲۰ هیئت میدانی در استان فعال خواهند بود و حدود دو هزار دسته عزاداری نیز در ایام محرم درخیابانها و محلهها به عزاداری خواهند پرداخت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به حال و هوای متفاوت عزاداریهای امسال گفت: اطاعت از رهبری و حضور چندماهه مردم در صحنه و خیابانها موجب برگزاری مراسم عزاداری متفاوت با شور بیشتری خواهد شد.