مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم هزار و ۲۳۰ هیئت و موکب استان اقامه عزای سید و سالار شهیدان را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی افزود: از این شمار ۶۰۰ هیئت و تکیه در شهرستان بندرعباس فعال است.

وی گفت: سیصد مبلغ از استان‌های قم، تهران و مشهد برای تبیین معارف دینی در ایام محرم به مناطق مختلف هرمزگان اعزام شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: ۹۰۰ روحانی بومی استان نیز در اجرای برنامه‌ها مشارکت فعال خواهند داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین کاظمی افزود: با توجه به جایگاه ویژه هرمزگان و تقدیم ۱۶۸ شهید دانش‌آموز و معلم در شهرستان میناب، گرامیداشت یاد و نام این شهدای والامقام در تمام برنامه‌های عزاداری، درنظر گرفته می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: با هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی، هر شب از ساعت بیست تا ۲۱، ده هیئت شاخص استان میزبانی تجمعات عزاداری را با حفظ شعار حماسی محرم بر عهده خواهند داشت.

حجت‌الاسلام کاظمی گفت: کاروان‌های استقبال از محرم در شهرستان‌ها، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی، سوگواره احلی من العسل و برنامه‌های ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دهه اول محرم است.

وی افزود: ماه محرم امسال شعار در خیمه حسینیم، خونخواه و جان‌فداییم نامگذاری شده است.