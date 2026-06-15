معاون بین‌الملل دانشگاه تهران با تأکید بر نقش دیپلماسی دانشگاهی در مقابله با تحریم‌ها و پروژه‌های ایران‌هراسی گفت: دانشگاه‌ها باید با اتصال به شبکه نخبگانی جهان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی خود، در حل مسائل بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام امین زاده در همایش افق‌های نو گفت: «امروزه دانشگاه‌ها خط مقدم شکستن زنجیره‌های تحریم و خنثی‌سازی پروژه‌های ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی هستند و ما صرفاً به دنبال جذب دانشجوی خارجی یا امضای تفاهم‌نامه نیستیم، بلکه هدف ما ایجاد یک زیست‌بوم علمی فعال، مؤثر و اثرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است.»

امین‌زاده با اشاره به حضور ۵۰ نفر از صاحب‌نظران، متخصصان و نخبگان علمی در این رویداد افزود: «در این همایش تلاش می‌کنیم به پرسش‌های مهمی پاسخ دهیم؛ از جمله اینکه چرا بسیاری از تفاهم‌نامه‌های دانشگاهی از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند و چگونه می‌توان به یک سازوکار نتیجه‌گرا در همکاری‌های علمی دست یافت.»

وی بین‌المللی‌سازی دانشگاه را فرصتی راهبردی دانست و اظهار کرد: «باید بررسی کنیم چگونه می‌توان از ظرفیت‌های بین‌المللی به‌عنوان یک پدافند غیرعامل برای صیانت از سرمایه‌های علمی کشور بهره برد و زمینه ارتقای جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی را فراهم کرد.»

معاون بین‌الملل دانشگاه تهران همچنین به ضرورت توسعه همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «در روز دوم همایش، با مشارکت صاحب‌نظرانی از کشور‌های مختلف از جمله آلمان و فرانسه، راهکار‌های گسترش تعامل با نخبگان ایرانی خارج از کشور و رفع موانع همکاری‌های علمی بین‌المللی بررسی خواهد شد.»

به گفته وی، یکی از اهداف اصلی این نشست، تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای جذب هدفمند دانشجویان خارجی، سازمان‌دهی ظرفیت نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور و مدیریت ارتقای علمی در شرایط بحران و اضطرار است.

امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های علمی تأکید کرد: «در جهانی که دسترسی به دانش و فناوری‌های زیستی و بنیادین گاه با ابزار تحریم محدود می‌شود، حق برخورداری از دانش و دیپلماسی دانشگاهی باید به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت‌ها به رسمیت شناخته شود.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش بتواند به تدوین راهکار‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و تقویت جایگاه دانشگاه‌های ایران در عرصه جهانی منجر شود.