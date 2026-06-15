به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان در جلسه قرعه‌کشی واگذاری زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر برزک گفت: در این مراسم، ۱۲۸ قطعه زمین تک‌پلاک به متقاضیان واجد شرایط این طرح اختصاص یافت.

حمیدرضا قاسم‌زاده، افزود: اجرای طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری اراضی به متقاضیان، گامی مؤثر در راستای تسهیل خانه‌دار شدن خانوارها، توسعه متوازن شهری و ارتقای کیفیت سکونت در شهر برزک محسوب می‌شود.

وی گفت: با تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح‌های مسکن در شهرستان کاشان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یافته و بخشی از نیاز مسکن شهروندان در مناطق مختلف شهرستان تأمین می‌شود.