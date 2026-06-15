سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو، از تدوین و تصویب شیوه‌نامه جدید شورای حقوقی سازمان غذا و دارو خبر داد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل تصمیم‌گیری‌های کلان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرشته خوشخو، با بیان اینکه شورای حقوقی به عنوان بازوی مشورتی عالی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف سازمان غذا و دارو ایفا می‌کند، اظهار داشت: این شیوه‌نامه با هدف استانداردسازی فرآیند‌ها و کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی تدوین شده است.

وی افزود: بر اساس مفاد این سند جدید ساختار جلسات شورا بازنگری شده و سازوکار‌های مشخصی برای ارجاع پرونده‌های پیچیده به کارگروه‌های تخصصی تعریف گردیده است تا نظرات کارشناسی دقیق‌تری قبل از طرح در صحن شورا ارائه شود.

خوشخو تأکید کرد: یکی از محور‌های اصلی این شیوه‌نامه الزام به بررسی پیامد‌های حقوقی طرح‌ها و لوایح در مراحل اولیه تدوین است که این امر از بروز چالش‌های قانونی در مراحل اجرایی جلوگیری خواهد کرد.

سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این ضوابط باعث همافزایی بیشتر بین واحد‌های ستادی و صفی شده و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات قاطع و مستند فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این شیوه‌نامه توسط دبیرخانه شورای حقوقی انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات سازمان غذا و دارو در چارچوب قوانین بالادستی و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.