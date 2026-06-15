پیکر شهرزاد جواهری بازیگر و کارگردان تئاتر امروز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد جواهری شامگاه شنبه ۲۳ خرداد دار فانی را وداع گفت. پیکر این بازیگر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا (س) به سمت قطعه هنرمندان تشییع و در آنجا به خاک سپرده می‌شود.

جواهری بر اثر ایست قلبی در ۴۹ سالگی درگذشت.

شهرزاد جواهری در سال‌های اخیر فعالیت هنری کمتری داشت. این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

جواهری سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.