مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از حل و فصل ۹۷ درصد تداخلات اراضی ملی و کشاورزی در سطح استان خبر داد و این موفقیت را گامی مهم در راستای تثیت مالکیت اراضی، کاهش اختلافات و تسریع در ارائه خدمات به بهره‌برداران و کشاورزان عنوان کرد.

حل و فصل ۹۷ درصد تداخلات اراضی ملی و کشاورزی در لرستان

حل و فصل ۹۷ درصد تداخلات اراضی ملی و کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی در نشست شورای معاونین ومدیران جهاد کشاورزی اظهار کرد: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه مدیریت زمین و ساماندهی مالکیت‌ها بوده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای کمیسیون‌های مربوطه و تلاش کارشناسان، بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها در استان تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های مربوط به رفع تداخلات اراضی در استان، تاکنون بیش از ۹۷ درصد آنها مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده‌اند که این امر نقش مؤثری در کاهش اختلافات میان دولت و بهره‌برداران، جلوگیری از زمین‌خواری و تسهیل روند صدور اسناد مالکیت داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی ملی تصریح کرد: رفع تداخلات، زمینه را برای اجرای دقیق طرح حدنگاری (کاداستر)، حفاظت بهتر از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال فراهم می‌کند و موجب افزایش شفافیت در مدیریت اراضی خواهد شد.

نجفی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اراضی علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای کشاورزان و بهره‌برداران، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کرده و از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی و قضایی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه رفع تداخلات، اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، اظهار امیدواری کرد که با تلاش مستمر کارشناسان، باقی‌مانده پرونده‌های موجود نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

نجفی در پایان تأکید کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با جدیت روند حفاظت از اراضی ملی، تثبیت مالکیت‌ها، اجرای طرح کاداستر و رفع کامل تداخلات را دنبال خواهد کرد تا زمینه بهره‌برداری قانونی، پایدار و اصولی از اراضی استان بیش از پیش فراهم شود.