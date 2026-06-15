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بر اساس جدیدترین ارزیابی انجام شده توسط نظام رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی سایماگو در سال ۲۰۲۶، دانشگاه علم و فرهنگ از بین ۱۶۶ دانشگاه ایرانی از نظر حوزه نوآوری در جایگاه ۱۰، از نظر حوزه اجتماعی در جایگاه ۶۶، از نظر حوزه پژوهشی در جایگاه ۱۰۲ قرار گرفته و در مجموع موفق به کسب رتبه کلی ۴۰ در بین دانشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میان ارزیابیهای انجام شده، ۱۰،۸۲۷ دانشگاه و مؤسسه علمی در سطح جهان موردبررسی قرار گرفته است که دانشگاه علم و فرهنگ از لحاظ نوآوری در رتبه ۳۹۷۸ جهانی، از لحاظ پژوهشی در رتبه ۷۷۹۵ جهانی، از لحاظ اجتماعی در رتبه ۸۸۶۳ جهانی و بهطورکلی دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه کلی ۷۶۸۳ جهانی قرار گرفته است. در رتبهبندی کلی دانشگاههای ایران، ۱۰ دانشگاه بالای فهرست به ترتیب به شرح زیر است:
۱) دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲) دانشگاه تهران
۳) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴) دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵) دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷) دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۸) دانشگاه تربیتمدرس
۹) دانشگاه گلستان
۱۰) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مؤسسات علمی و پژوهشی مورد ارزیابی در این رتبهبندی به پنج دسته اصلی دولتی، خصوصی، بهداشت، سازمان، و آموزش عالی تقسیمبندی میشوند. در روششناسی سال ۲۰۲۶ این نظام رتبهبندی با ۲۰ شاخص در سه حوزه “پژوهشی (وزن ۵۰%) “، “نوآوری (وزن ۳۰%) ” و “اجتماعی (وزن ۲۰%) ” ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات را انجام میدهد. در رتبهبندی سال ۲۰۲۶، اطلاعات مربوط به سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۰ مبنای بررسی حوزههای پژوهشی و نوآوری است و اطلاعات سال ۲۰۲۵ نیز معیار بررسی حوزه اجتماعی است. شرط حضور در این رتبهبندی ثبت بیش از ۱۰۰ مقاله در پایگاه اسکوپوس است و اطلاعات مربوطه بهصورت مستقیم از طریق پایگاههای اطلاعاتی مانند Google، Patstat و Scopus دریافت میگردد.
لازم به ذکر است امتیاز پژوهشگرانی که از چندین وابستگی سازمانی استفاده میکنند، نسبت به تعداد وابستگیها در بین مؤسسات تقسیم شده است. همچنین در بین ۲۰ شاخص موردبررسی میتوان به تعداد کل مقالات نمایه شده در پایگاه Scopus، مقالههای منتشر شده در نشریات رده Q۱، تعداد مقالات با دسترسی باز، تعداد ثبت اختراعها، مقدار شاخص آلتمتریکس، اندازه وبگاه مؤسسه و کیفیت کلی عملکرد سئو وبگاه مؤسسه، اهداف توسعه پایدار، استعدادهای علمی زنان و تأثیرگذاری در سیاست عمومی اشاره کرد.