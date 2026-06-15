ایرانی‌ها در صد و ششمین تجمع شبانه خود از رمز و راز پیروزی خود در جنگ گفتند، به گفته مردم دشمن برای جبران شکست‌هایی که در میدان جنگ خورده، وحدت ملت را نشانه گرفته است.