پخش زنده
امروز: -
رئیس مؤسسه تحقیقات زیستمحیطی آب و خاک دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، از راهاندازی رشته «مهندسی و فناوری آبهای شور» خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این رشته، توسعه دانش و فناوریهای مرتبط با بهرهبرداری از منابع آبی نامتعارف برای تقویت امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛عبدالمجید لیاقت با ابراز نگرانی از روند کاهش سطح آبهای زیرزمینی در استان البرز گفت: حدود ۳۰ سال پیش سطح آب زیرزمینی در محدوده دانشکده در عمق ۷۵ متری قرار داشت، اما اکنون این عدد به حدود ۲۰۰ متر رسیده است.
وی افزود: تنها در سال گذشته به دلیل افت محسوس سطح آب، یکی از چاههای مجموعه از مدار بهرهبرداری خارج شد. این روند نشان میدهد که آبخوانهای استان تحت فشار شدید قرار دارند و در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال تشدید پدیده فرونشست و بروز بحرانهای جدی وجود خواهد داشت.
حذف محصولات پرآببر و توسعه گلخانهها
استاد دانشگاه تهران مهمترین اقدامات فوری برای عبور از بحران آب استان البرز را حذف محصولات پرآببر، استفاده گستردهتر از پسابهای تصفیهشده، توسعه کشت گیاهان دارویی و کمآببر و گسترش گلخانهها عنوان کرد.
وی گفت: «گلخانهها ضمن افزایش عملکرد تولید، مصرف آب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهند و یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت منابع آب به شمار میروند».
هوش مصنوعی در خدمت مدیریت آب
لیاقت از اجرای پروژههای آبیاری هوشمند در دانشگاه خبر داد و افزود: «با استفاده از حسگرها، دادههای هواشناسی، تصاویر ماهوارهای و سامانههای تصمیمیار مبتنی بر هوش مصنوعی میتوان زمان و میزان دقیق آبیاری را تعیین کرد».
وی تاکید کرد: «این فناوریها ضمن کاهش مصرف آب، تنشهای وارده به گیاه را کاهش داده و بهرهوری تولید را افزایش میدهند».
لیاقت در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر، «بهرهوری آب» (کاهش مصرف در عین حداکثر کردن تولید) اصلیترین شاخص جهانی برای مقابله با بحران آب است. در همین راستا، هسته پژوهشی بهرهوری آب در دانشگاه تهران فعال شده و تقریباً تمامی پایاننامههای بخش آبیاری و زهکشی بر محور ارتقای بهرهوری مصرف آب متمرکز شدهاند.