به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان در جلسه شورای آموزش و پرورش لنجان، با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ فرزندآوری گفت: نهاد‌های آموزشی و فرهنگی باید با هم‌افزایی، نسبت به تبیین اهمیت جوانی جمعیت و اجرای دقیق مصوبات این قانون، برنامه‌های عملیاتی و پایداری را در دستور کار خود قرار دهند.

علیرضا بصیری با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی، افزود: هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، نقشی کلیدی در آینده شغلی آنان دارد.

علیرضا مردانی، رئیس اداره آموزش و پرورش زرین‌شهر نیز از برنامه‌ریزی برای توسعه فضا‌های آموزشی خبر داد و گفت: برای پاسخگویی به استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان منطقه و ارتقای سطح سلامت عمومی، ساخت هنرستان تخصصی تربیت‌بدنی در زرین‌شهر در دستور کار قرار گرفته است.