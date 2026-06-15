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کتابخانهای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستای سه گنبد فاروج توسط خیرین ساخته شده است.
مطابق یکشنبهها در بسته خیر ماندگار خبر۲۰ شبکه اترک به یک خدمت عام المنفعه میپردازیم؛ این بار معرفی کتابخانهای که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستای سه گنبد فاروج ساخته شده است.
کتابخانه خیرساز برادران قربانی روستای سه گنبد، بنایی در دو طبقه با زیربنای ۵۵ متر مربع که عملیات ساخت آن در سال ۹۰ آغاز و در سال ۹۲ به بهرهبرداری رسید
آقای برات قربانی خیر نیک اندیش روستایی این کتابخانه را در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بنا کرده و امروز این کتابخانه ۱۰ هزار نسخه کتاب و ۳۲۰ عضو فعال داره که بیشتر اون کودکان و نوجوانان هستند.
آقای قربانی خدمت در حوزه کتاب را بهترین باقیات و صالحات میداند و هدف خود را خدمت به مردم روستا و یادبودی برای فرزندان مرحومش بیان میکند.
خانم نفیسه نجاتی رئیس کتابخانه عمومی شهرستان فاروج گفت: سایر کتابخانههای شهرستان همچون این روستا نیازمند بهسازی و تجهیز و کمک خیران است.