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وزیر آموزش و پرورش گفت: همواره اعتقاد داشتهام که یکی از بزرگترین پشتوانههای آموزش و پرورش، حضور خیرین مدرسهساز در کنار این مجموعه است؛ امروز نیز با توجه به شرایط کشور، نقش و سهم این عزیزان بیش از گذشته نمایان شده و اهمیت بیشتری یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در ارتباط تلفنی با دومین همایش استانی مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان ها، مناطق و نواحی استان اصفهان، با قدردانی از تلاشهای خیرین مدرسهساز، مسئولان نوسازی مدارس و مدیران استان، خیرین را یکی از مهمترین پشتوانههای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد و افزو: همواره اعتقاد داشتهام که یکی از بزرگترین پشتوانههای آموزش و پرورش، حضور خیرین مدرسهساز در کنار این مجموعه است؛ امروز نیز با توجه به شرایط کشور، نقش و سهم این عزیزان بیش از گذشته نمایان شده و اهمیت بیشتری یافته است.
وی با اشاره به جایگاه خیرین مدرسهساز استان اصفهان و نقش اثرگذار آنان در توسعه آموزشی کشور افزود: حضور شخصیتهای برجسته و اثرگذاری در عرصه خیرین مدرسهساز، فرصتی ارزشمند برای استان اصفهان و نظام تعلیم و تربیت کشور فراهم کرده است؛ این ظرفیت اجتماعی و مردمی توانسته زمینهساز اقدامات ماندگار و ارزشمندی در حوزه مدرسهسازی باشد.
کاظمی با اشاره به شرایط استان اصفهان در جریان تحولات و حوادث اخیر گفت: اصفهان از جمله استانهایی بود که در ماههای اخیر بیشترین درگیریها و آسیبها را تجربه کرد و پس از تهران، از مهمترین کانونهای مورد هدف دشمن به شمار میرفت؛ حتی در برخی حوزهها، میزان خسارتها و آسیبهای واردشده به این استان قابل توجه بوده است؛ از این رو معتقدم اصفهان در حوزه بازسازی، توسعه زیرساختها و بهویژه مدرسهسازی نیازمند توجه ویژه و حمایت مضاعف است.
وزیر آموزش و پرورش حضور اعضای مجمع خیرین مدرسهساز کشور در اصفهان را نشانه توجه آنان به این ضرورت دانست و بیان کرد: حضور خیرین و مسئولان مجمع خیرین مدرسهساز کشور در اصفهان نشان میدهد که آنان خود را در کنار مردم و مسئولان این استان میبینند و نسبت به نیازهای آموزشی و عمرانی آن احساس مسئولیت دارند که این موضوع شایسته تقدیر و تشکر است.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم خیرین مدرسهساز افزود: باید قدردان خیرین باشیم و آنگونه که شایسته است از این فرصت ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم؛ لازم است با ایجاد ارتباطی سازنده، تعامل مؤثر و تفاهمی پایدار، زمینه رضایتمندی خیرین را فراهم کنیم تا بتوانند نیات ارزشمند خود را در حوزههای مختلف آموزشی و تربیتی به بهترین شکل محقق سازند.
کاظمی اذعان کرد: خیرین با دغدغهمندی و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر ارتقای تعلیم و تربیت گام برمیدارند و ما نیز باید در عمل نشان دهیم که همراه و پشتیبان آنان هستیم تا در کنار یکدیگر بتوانیم آثار ماندگار تربیتی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور به یادگار بگذاریم.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حمایتهای استاندار اصفهان از حوزه آموزش و پرورش بیان داشت: به سهم خود از استاندار اصفهان، صمیمانه تشکر میکنم؛ بدون اغراق باید بگویم ایشان با نگاه دغدغهمند و پیگیریهای مستمر خود در حوزه آموزش و پرورش، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای آموزشی و عمرانی استان داشتهاند.
وی اضافه کرد: تعامل سازنده استاندار اصفهان با خیرین، توجه ویژه به مسائل آموزش و پرورش، ایجاد همدلی و همگرایی میان دستگاههای مختلف و پیگیری مستمر پروژههای آموزشی موجب شده است که استان اصفهان در بسیاری از شاخصها و طرحهای عمرانی و آموزشی از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد.
کاظمی با اشاره به فضای همدلی و همکاری موجود در استان اصفهان خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی، دغدغهمندی و همراهی مسئولان، خیرین و فعالان حوزه آموزش و پرورش در این استان، زمینهساز پیشرفتهای ارزشمند شده و بسیاری از پروژههای آموزشی استان در وضعیت مناسبی قرار دارند.