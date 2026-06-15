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رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت دیپلماسی علمی و دانشگاهی در جهان امروز، خواستار رفع موانع قانونی، اجرایی و مالی پیش روی همکاریهای بینالمللی دانشگاهها شد و هشدار داد که بدون اصلاح این موانع، دستیابی به اهداف کشور در جذب داکنشجویان خارجی امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد حسین امید در همایش افقهای نو در فعالیتهای بین المللی دانشگاهها در جمع مسئولان، استادان و دستاندرکاران حوزه بینالملل دانشگاهها اظهار کرد: «امروزه همه دانشگاههای پیشرفته جهان برای جذب حداکثری دانشجویان خارجی و استادان برجسته رقابت میکنند و این موضوع به یکی از مهمترین شاخصهای توسعه علمی و بینالمللیسازی آموزش عالی تبدیل شده است.»
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به چالشهای موجود در همکاریهای علمی بینالمللی گفت: «بخش قابل توجهی از مشکلات دانشگاهها به قوانین و مقررات داخلی، رویههای اجرایی و دیدگاههای حاکم بر برخی دستگاهها بازمیگردد. در کنار تحریمها و شرایط خاص کشور، این موانع داخلی نیز روند توسعه فعالیتهای بینالمللی را با دشواری مواجه کردهاند.»
وی افزود: «در یک سال گذشته دانشگاهها در اعزام استادان به مأموریتهای علمی، حضور در کنگرهها و کنفرانسهای بینالمللی، خرید تجهیزات، اجرای طرحهای پژوهشی مشترک و نقلوانتقال منابع مالی با مشکلات متعددی روبهرو بودهاند؛ مشکلاتی که در صورت تداوم، آثار منفی بیشتری بر جایگاه علمی کشور خواهد گذاشت.»
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به هدفگذاری کشور برای جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «این هدف بلندپروازانه، اما دستیافتنی است. دانشگاههای کشور از ظرفیتهای علمی، زیرساختی و مزیتهای رقابتی لازم برخوردارند، اما اگر موانع موجود برطرف نشود، تحقق این هدف با دشواری جدی مواجه خواهد شد.»
وی از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و دستگاههای اجرایی خواست برای تسهیل همکاریهای علمی بینالمللی و رفع محدودیتهای موجود همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: «بخشی از این مسائل نیازمند تصمیمگیری در دولت و بخشی دیگر نیازمند اصلاحات قانونی در مجلس است.»
رئیس دانشگاه تهران همچنین بر نقش دانشجویان خارجی در توسعه دیپلماسی علمی تأکید کرد و افزود: «سادهترین، مؤثرترین و پایدارترین ابزار دیپلماسی علمی، دانشجویان بینالمللی هستند. دانشجویی که چند سال در ایران تحصیل میکند، پس از بازگشت به کشور خود به سفیری برای معرفی ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران تبدیل خواهد شد.»
وی با اشاره به تجربه دانشگاه تهران در توسعه فعالیتهای بینالمللی خاطرنشان کرد: «دانشگاه تهران علاوه بر گسترش همکاریهای علمی در داخل کشور، در خارج از کشور نیز مراکز آموزشی و پژوهشی ایجاد کرده و برنامههای متعددی را برای توسعه ارتباطات علمی دنبال میکند.»
رئیس دانشگاه تهران در پایان خواستار احصا و مستندسازی دقیق موانع موجود در مسیر بینالمللیسازی دانشگاهها شد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری نهادهای مختلف، زمینه برای تسهیل پذیرش دانشجویان خارجی، توسعه همکاریهای علمی و جبران بخشی از عقبماندگیهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای سالهای اخیر فراهم شود.