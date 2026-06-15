با استفاده از اعتبارات منابع طبیعی، مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت خیران، بیش از ۵۲۰ هکتار جنگل کاری و بیابان زدایی در استان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان بااشاره به ۲۷ خردادماه (روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی) به تشریح وضعیت اراضی بیابانی استان پرداخت و گفت: از مجموع اراضی استان اصفهان، ۳ و دو هم میلیون هکتار (بیش از ۳۰ درصد مساحت استان) مناطق بیابانی است.

کاظمی افزود: از این میزان، بیش از یک و نیم میلیون هکتار در قالب کانون‌های بحرانی فرسایش بادی قرار دارد که بخشی از این کانون‌ها در اطراف شهرستان کاشان، آران و بیدگل و نطنز قرار دارد و شهر کاشان را تحت تأثیر طوفان‌ها، شن‌های روان و گرد و غبار قرار می‌دهد.

وی در خصوص وضعیت بودجه امسال و روند تغییرات آن گفت: پارسال در مجموع بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در حوزه‌های مختلف آبخیزداری، بیابان‌زدایی و سایر طرح‌ها داشتیم.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان افزود: اگرچه تخصیص اعتبارات سال جدید هنوز در کمیته‌ها و شورای برنامه‌ریزی قطعی نشده است، اما پیشنهاد ما بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.