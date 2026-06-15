به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۱ نشانگر آلودگی هوا و ناسالم بودن آن است و در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز روند بر همین منوال بوده و شرایط با عدد ۱۱۵ گویای وضعیت هشدار آلودگی است.

سعید محمودی با بیان اینکه ۲ منطقه الهیه و شهید آوینی در شرایط آلوده برای همه افراد است، بیان کرد: هم‌ اکنون کیفیت هوا در سایر ۲۱ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای افراد حساس قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفاء کنند.

وی عنوان کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.