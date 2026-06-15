در نشست مشترک ستاد اربعین استان و هماهنگی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، برای سهولت اعزام قشر‌های مختلف مردم به مراسم تشییع قائد شهید امت برنامه ریزی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استاندار کرمان در این نشست گفت اربعین بزرگترین رزمایش فرهنگی ـ مذهبی جهان اسلام است و جلوه‌هایِ مشارکت مردمی و خدمت رسانی داوطلبانه در این مراسم می‌تواند انسجام ملی را تقویت کند.

محمد علی طالبی از کمیته‌های ۱۵گانه ستاد اربعین خواست برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم برنامه ریزی کنند.

استاندار کرمان، تاکید کرد:حفظ کرامت و شأن زائران اربعین در برنامه‌ریزی مسولان برای اعزام به عتبات باید مدنظر قرار گیرد.