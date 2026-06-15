

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه، از اجرای احکام قضایی خلع ید در اراضی ملی این شهرستان و آزادسازی ۷۷ هزار و ۹۶۶ مترمربع از اراضی تصرف شده باهدف مقابله با پدیده شوم زمین خواری و جلوگیری از تضییع حقوق انفال خبر داد.

جبار ولی پور با اشاره به اجرای احکام معوقه در بازه زمانی یک ماهه، اظهار کرد: در راستای دستور معاون محترم دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری و با پیگیری کارشناسان واحد حقوقی این اداره، ۹ فقره حکم خلع ید به مساحت مجموع ۷۷ هزار و ۹۶۶ مترمربع از ید متصرفان خارج شد.

وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، نسبت به اعمال ماده سه قانون نحوه محکومیت‌های مالی تعداد ۱۷ فقره اقدام شد.

ولی پور تصریح کرد: احکام قطعی صادرشده با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اجرا شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه درپایان با تاکید بر استمرار روند مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، گفت: اجرای احکام سایر پرونده‌های معوقه و جاری نیز در دستور کار واحد حقوقی قرار دارد و با متصرفان، برخوردی یکسان و قاطع خواهد شد. وی زمین‌خواری را پدیده‌ای زیانبار با پیامد‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی تاکید کرد