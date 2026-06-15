ضرورت جذب مشارکت و اجرای طرحهای اثرگذار در کشت و صنعت جیرفت
استاندار کرمان بر ضرورت اجرای برنامههای توسعهای، اصلاح الگوی کشت و جذب مشارکت برای تبدیل این مجموعه به یک بنگاه اقتصادی مؤثر در بخش کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان
؛ محمدعلی طالبی در دیدار معاون سازمان تعاون روستایی کشور، با بیان اینکه ظرفیتهای کشت و صنعت جیرفت بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: تاکنون برنامه توسعهای مناسبی برای این مجموعه اجرا نشده و بخشی از توانمندیهای آن بلااستفاده مانده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای طرحهای توسعهای در بخشهای کشاورزی و دامپروری، افزود: موقعیت مناسب زمینها و وجود فرودگاه جیرفت، فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این مجموعه فراهم کرده است.
استاندار کرمان همچنین بر جذب مشارکت و اجرای طرحهای اثرگذار در کشت و صنعت جیرفت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که زمینه تحول عملی و پایدار در این مجموعه فراهم شود.