به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

- خیابان پونه و مینای غربی واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

- خیابان سعدی، انتهای خیابان پیشوا، خیابان شهید مفتح شرقی (شاه عباس)، انتهای خیابان معلم، خیابان حافظ شمالی، خیابان فیض، انتهای خیابان ۱۵ خرداد، کوچه توسلی انتهای کارون، خیابان شهید قدوسی، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان شهدا (حدفاصل چهارراه تا کوچه شهید مهربانیان)، چهارراه نادر، سه راه قدوسی، خیابان شرکت نفت، مهدی آباد حدفاصل خیابان شرکت نفت تا خیابان خط لوله، تقاطع سه سطحی ولایت تا راه آهن، بلوار علامه مجلسی، شهرک انقلاب، خیابان جانباز، خیابان شهید عراقی، خیابان بعثت، بلوار شهید هاشمی نژاد (جاده رویان)، خیابان ساحلی جنوبی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

- شهرک توحیدی، شهرک برق، شهرک گلستان، شهرک ولیعصر (مهدی آباد) قسمت شمالی کوچه بیستم، بلوار شهید فکوری، ضلع غربی خیابان شیرودی جنب دیوار ارتش، خیابان ایت ا... غفاری، بلوار آزادی حدفاصل چهاراه باغزندان تا میدان کارگر، خیابان زینبیه شرقی، شهرک گلبرگ، انتهای خیابان مفتح شرقی (شاه عباس)، بلوار هلال احمر، خیابان خرمشهر شرقی و کارون، خیابان شهدا محدوده میدان بسیج، خیابان ساحلی شمالی حدفاصل چهارراه غفاری و تعمیرگاه قلیچی، خیابان آفتاب جنوبی، نواب محدوده مسجد امیر المومنین، خیابان ساحلی جنوبی غربی محدوده پشت تامین اجتماعی، بلوار دانشگاه صنعتی، ترمینال، وادی السلام، خیابان شهید صدوقی (حدفاصل آبشار تا چهاراه مدرسه قلعه)، خیابان مسجد جامع، خیابان چمران، خیابان رزمندگان و طبیعت، خیابان فردوسی، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه بهزیستی، کوچه میر ابوطالب، میدان حجاب، خیابان ابن یمین و شهید دستجردی، خیابان ۲۲ بهمن (حدفاصل چهارراه شهید رجائی (شهربانی) تا میدان آزادی، محدوده پارک کودک، خیابان بایزید بسطامی و بیمارستان بهار از ساعت ۱۳:۰۰ ظهرالی ۱۵:۰۰ بعدازظهر

بیارجمند:

شهر بیارجمند از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

دامغان:

- شهرک بهاران، دانشگاه آزاد، میدان سعدی، شهرک بهارستان، بلوارمعراج، خیابان شهدا، خیابان شهید بهشتی، میدان امام خمینی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

- میدان جانباز، میدان امام رضا، روستاه‌های فیروز آباد، برم، عباس آباد و شمس آباد، خیابان قمربنی هاشم، سراوری جنوبی، خیابان شهید مطهری، بلوار پیروزی، محله امام، خیابان تربیت معلم، شهرک ولیعصر، قلعه آقا بابا از ساعت ۱۳:۰۰ ظهرالی ۱۵:۰۰ بعدازظهر