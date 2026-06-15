به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بویین میاندشت درآیین رونمایی از این کتاب گفت: کتاب تورلی (میاندشت) نوشته آقای ابوالقاسم احمدی میاندشتی است و گوشه‌هایی ازمیراث ارزشمند گرجیان منطقه را روایت می‌کند.

کورس بدیعی افزود: در این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق میدانی نویسنده است، زبان، فرهنگ، آداب ورسوم، شعرها، ضرب المثل‌های محلی و شیوه زندگی مردم گرجی تبار منطقه در ۴۰۰ سال حضورشان در ایران به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این کتاب را در ۱۸۵ صفحه انتشارات جهان اندیشه کودکان چاپ و منتشر کرده است افزود: سفرنامه یک گرجی از زاگرس تا قفقاز هم ازدیگر تالیف‌های این نویسنده گرجی زبان است که قبلا چاپ شده است.