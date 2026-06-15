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بهزاد قیاسی، پژوهشگر و فعال حوزه محیطزیست، موفق به دریافت جایزه معتبر «دانشمند جوان» برنامه انسان و زیستکره (MAB) یونسکو در سال ۲۰۲۵ شد؛ جایزهای که برای اجرای طرحی در زمینه احیای ذخیرهگاه زیستکره میانکاله و توسعه معیشت پایدار جوامع محلی به وی اعطا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جایزه «دانشمند جوان» برنامه انسان و زیستکره (MAB) یونسکو در سال ۲۰۲۵ به بهزاد قیاسی، پژوهشگر و فعال حوزه محیطزیست، برای اجرای طرح پژوهشی و کاربردی در زمینه احیای ذخیرهگاه زیستکره میانکاله اعطا شد.
این جایزه بینالمللی در مراسمی با هدف تجلیل از پژوهشهای پیشرو در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار، از سوی برنامه «انسان و زیستکره» سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به این پژوهشگر ایرانی اهدا شد.
بهزاد قیاسی این جایزه را برای ارائه و اجرای طرحی با عنوان «احیای تالابها از طریق گردشگری آبی؛ راهبردی برای معیشت پایدار در ذخیرهگاه زیستکره میانکاله» دریافت کرد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری مسئولانه، الگویی برای ایجاد معیشت پایدار در جوامع محلی و در عین حال حفاظت و احیای اکوسیستمهای ارزشمند تالابی ارائه میدهد؛ رویکردی که مورد توجه کمیته داوری یونسکو قرار گرفت.
در این مراسم، عبدالحسین فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، و حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته ملی برنامه انسان و زیستکره، حضور داشتند و از تلاشهای علمی و میدانی بهزاد قیاسی در راستای تحقق اهداف حفاظتی و توسعه پایدار در ذخیرهگاههای زیستکره کشور تقدیر کردند.
برنامه «انسان و زیستکره» (MAB) یونسکو شبکهای جهانی با هدف تقویت تعامل متوازن میان انسان و طبیعت، حفاظت از تنوع زیستی و ترویج توسعه پایدار در ذخیرهگاههای زیستکره جهان است. جایزه «دانشمند جوان» این برنامه نیز هر ساله به پژوهشگران برجسته این حوزه اعطا میشود.