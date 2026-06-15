رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: ظرفیت‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه برای حل مسائل محیط زیست و آب به کار گرفته شده و مجموعه‌ای از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در این زمینه فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود اقامیری درباره ماموریت‌های تعیین‌شده برای دانشگاه‌ها از سوی دولت چهاردهم افزود: ماموریت دانشگاه‌ها در قالب برنامه «محکم» تعریف شده است و بر این اساس برای دانشگاه شهید بهشتی موضوع محیط زیست به عنوان یکی از محور‌های اصلی ماموریتی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در چارچوب این ماموریت، دانشگاه شهید بهشتی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را برای حل مسائل مرتبط با محیط زیست و منابع آب به کار گرفته است. پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشکده و دانشکده آب و محیط زیست، دانشکده معماری و همچنین سایر دانشکده‌های دانشگاه در این زمینه مشارکت دارند و تلاش می‌کنند با انجام پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های علمی، در حل چالش‌های حوزه محیط زیست و آب نقش‌آفرینی کنند.

بازسازی خوابگاه‌ها تا مهرماه انجام می‌شود

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی خوابگاه‌های دانشجویی در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، درباره وضعیت اسکان دانشجویان نیز گفت: دانشگاه تلاش کرده است در سال تحصیلی جاری مشکل تامین خوابگاه دانشجویان را از طریق استفاده از خوابگاه‌های استیجاری در سطح شهر برطرف کند تا دانشجویان با مشکل اسکان مواجه نشوند.

آقامیری ادامه داد: همزمان با تامین محل اسکان دانشجویان، برنامه بازسازی خوابگاه‌های آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است و اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی این فضا‌ها در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد که بخش عمده خوابگاه‌های در حال بازسازی تا آغاز سال تحصیلی جدید و اول مهرماه ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.