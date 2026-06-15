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معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی طرح ایجاد نهاد «تجمیعکننده» در حوزه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، از نهایی شدن فرآیندهای مربوط به ورود این ظرفیتها به بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری ساتبا، با اشاره به نقش شرکتهای تجمیعکننده به عنوان واسط فنی و مالی در فروش برق تولیدی نیروگاههای خانگی اظهار داشت: شرکتهای متعددی برای فعالیت در این حوزه شناسایی شدهاند و علاقهمندی خود را برای ورود به این بازار اعلام کردهاند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت نیرو در مراحل نهایی قرار دارد، تأکید کرد: این مدل جدید میتواند فرصت مناسبی برای مالکان نیروگاههای خورشیدی فراهم کند تا برق مازاد تولیدی خود را با نرخهای رقابتی در بورس به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن را بهصورت شفاف و پایدار از طریق شرکتهای تجمیعکننده دریافت کنند.
محمدنژاد سیگارودی افزود: اجرای این سازوکار در ادامه سیاستهای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای پاک، افزایش مشارکت بخش خصوصی و فراهمسازی زمینه حضور مردم در تولید برق تجدیدپذیر دنبال میشود.
به گفته وی، با عملیاتی شدن کامل این طرح، انتظار میرود انگیزه سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و پشتبامی افزایش یافته و مسیر تازهای برای مشارکت خانوارها در اقتصاد انرژی کشور ایجاد شود.