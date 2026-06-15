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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: ترافیک نیمهسنگین صبحگاهی در برخی جادههای منتهی به تهران گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلینیا،رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: هماکنون در برخی از محورهای منتهی به پایتخت شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از دوربینهای نظارتی و عوامل پلیس مستقر در جادهها، ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیمهسنگین گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین در آزادراه ساوه-تهران، حدفاصل محدوده اورین تا رضیآباد، بار ترافیکی نیمهسنگین جریان دارد.
سرهنگ قلینیا گفت: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین مواجه است، اما تردد در سایر محورهای اصلی کشور در جریان بوده و مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی و مدیریت زمان سفر، به روانسازی جریان ترافیک کمک کنند.