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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: بر اساس گزارش سامانه نانی نو، چنانچه تعداد نانهای فروخته شده با سهمیه آرد یک نانوایی مطابقت نکند، سهمیه آرد آن واحد صنفی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار صدا و سیما گفت: بر اساس گزارش سامانه نانی نو مبنی بر عملکرد نامناسب برخی نانواییها در میزان پخت و فروش تعداد کمتر و یا بیشتر نان که با سهمیه تحویلی به آن نانواییها مطابقت نداشته باشد، از سهمیه آرد این واحدهای صنفی کاسته شده و سهمیههای فوق العاده و مناسبتی به آن واحدها تعلق نمیگیرد.
فرزاد اسدی افزود: به عنوان نمونه، با هر کیسه آرد ۱۸ درصد، ۱۱۳ عدد نان بربری پخته میشود و چنانچه سامانه نانی نو تعداد بسیار کمتر و یا بیشتری از نانهای فروخته شده را گزارش دهد، این امر، عملکرد نامناسب آن نانوایی را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی گیلان، سهمیه آرد کاهش یافته واحدهایی که عملکرد نامناسبی داشتهاند را، در اختیار فرمانداریهای قرار میدهد تا پس از بررسی و تحویل فهرست نانوایان در سامانه سیما (سامانه یکپارچه مدیریت آرد و نان کشور)، چنانچه عملکرد خود را اصلاح کرده باشند، دوباره سهمیه این واحدها برقرار شود.