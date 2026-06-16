به همت دلاوران ارتش

آموزش سلاح در قرار شبانه مردم شهرستان شهرضا

رزمندگان ارتش با حضور در قرار شبانه نحوه کار سلاح‌های دوش پرتاب سهند ۳ و میثاق ۲ و ۳ و تیربار ژ ۳ و توپ ۲۳ میلیمتری را به مردم، آموزش دادند.