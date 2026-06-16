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رزمندگان ارتش با حضور در قرار شبانه نحوه کار سلاحهای دوش پرتاب سهند ۳ و میثاق ۲ و ۳ و تیربار ژ ۳ و توپ ۲۳ میلیمتری را به مردم، آموزش دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا گفت: توپ ۲۳ میلیمتری با دارا بودن حجم آتش خوب بر علیه موشکهایی که در ارتفاع پایین هستند و سلاحهای دوش پرتاب برای هدف گیری پهپادها و هواگردهای دشمن به کار میروند.
امیر عبدالله کیان نژاد افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه آموزشی در ۹۰ مسجد و تجمع مردمی برگزار شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله آموزش دیدهاند.