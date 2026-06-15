در گردهمایی مداحان استان کرمان، برفرصت ارزشمند ایام ‌محرم برای بازخوانی پیام‌های نهضت عاشورا وتاثیر آن در مسیر حق‌طلبی، عزت و مقاومت تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ باید در ماه محرم قیام امام حسین (ع) سید و سالار شهیدان محور جهاد تبیین باشد و حیات اسلام به محرم و صفر وابسته است.

مداحی رسالتی فرهنگی و معنوی است که می‌تواند با بهره‌گیری از شعر، مرثیه و روایت‌های صحیح، زمینه ارتقای آگاهی دینی و تقویت باور‌های اعتقادی جامعه را فراهم کند.

دشمنان همواره در تلاش برای تحریف واقعیت‌ها هستند و در چنین فضایی، نقش مداحان، شاعران و مبلغان دینی در روشنگری افکار عمومی و بیان حقایق بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.