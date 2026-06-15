زراعت چوب، پیوند اقتصاد، محیط زیست و مدیریت منابع آب
در شرایطی که محدودیت منابع آبی، ضرورت حفاظت از جنگلهای طبیعی و نیاز روزافزون صنایع به چوب، به یکی از چالشهای مهم کشور تبدیل شده است، توسعه زراعت چوب در شهرستان نظرآباد به عنوان راهکاری برای تأمین نیاز صنایع، حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
دشتهای نظرآباد این روزها میزبان ردیفهای منظم درختانی هستند که شاید در نگاه نخست تفاوتی با سایر مزارع نداشته باشند، اما محصول این زمینها نه گندم و جو، بلکه چوب است؛ محصولی راهبردی که نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع مختلف کشور ایفا میکند.
زراعت چوب در سالهای اخیر به یکی از سیاستهای مهم بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور تبدیل شده است. این طرح با هدف کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی، تأمین مواد اولیه صنایع چوب و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای بهرهبرداران و کشاورزان توسعه یافته و اکنون در استان البرز نیز به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیتهای برداشت از جنگلهای طبیعی و افزایش هزینههای تأمین چوب، توسعه مزارع زراعت چوب میتواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز صنایع چوب، کاغذ، مبلمان و سایر صنایع وابسته داشته باشد. از سوی دیگر، این طرح فرصتی را فراهم میکند تا بخشی از زمینهای کمبازده یا دارای بهرهوری پایین به فعالیتی اقتصادی و درآمدزا اختصاص یابند.
در شهرستان نظرآباد نیز اجرای این طرح با کاشت گونههای سریعالرشد بهویژه صنوبر دنبال میشود. درختانی که در مدت زمان کوتاهتری نسبت به بسیاری از گونههای جنگلی به مرحله بهرهبرداری میرسند و میتوانند به عنوان منبعی پایدار برای تولید چوب مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از مهمترین ویژگیهای طرح زراعت چوب در البرز، استفاده از پساب تصفیهشده برای آبیاری بخشی از این مزارع است. موضوعی که در شرایط کمآبی و کاهش منابع آب زیرزمینی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. استفاده از پساب تصفیهشده علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب متعارف، زمینه بهرهگیری بهینه از منابع آبی موجود را نیز فراهم میکند.
کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بر این باورند که توسعه زراعت چوب میتواند در کنار تأمین نیاز صنایع، آثار مثبتی بر محیط زیست نیز داشته باشد. افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک، کمک به تثبیت کربن و بهبود کیفیت هوا از جمله مزایای اجرای این طرح عنوان میشود.
توسعه پوشش گیاهی و افزایش سطح سبز از جمله اهدافی است که در اسناد بالادستی و همچنین قانون هوای پاک مورد تأکید قرار گرفته است. به همین دلیل، گسترش مزارع زراعت چوب میتواند علاوه بر مزایای اقتصادی، در مسیر تحقق اهداف زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز مؤثر باشد.
کشاورزان فعال در این حوزه نیز از زراعت چوب به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت یاد میکنند. سرمایهگذاریای که اگرچه به زمان نیاز دارد، اما در نهایت میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای بهرهبرداران ایجاد کند و منبع درآمدی پایدار برای آنان باشد.
آنچه امروز در مزارع زراعت چوب نظرآباد در حال شکلگیری است، تنها کاشت چند هزار اصله نهال نیست؛ بلکه حرکتی در مسیر توسعه پایدار، حفظ منابع طبیعی و ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و الزامات زیستمحیطی است.
در روزگاری که هر مترمکعب آب و هر هکتار زمین ارزش دوچندانی پیدا کرده است، زراعت چوب نشان میدهد که میتوان با بهرهگیری از دانش، برنامهریزی و مدیریت صحیح منابع، هم به نیاز صنایع پاسخ داد، هم از جنگلهای طبیعی حفاظت کرد و هم فرصتهای تازهای برای توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف کشور به وجود آورد.
امروز در دشتهای نظرآباد، نهالهایی ریشه دواندهاند که ثمره آنها تنها چوب نیست؛ بلکه روایتی از پیوند اقتصاد، محیط زیست و آیندهنگری در مسیر توسعه پایدار است.