به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مردم استان در یکصدو ششمین شب حضور خود در میدان، همچنان در حمایت از رهبری، آرمان‌های انقلاب و رزمندگان خط مقدم، شعار سر دادند و گفتند یکپارچه ایستاده‌اند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در جمع مردم بجنورد گفت : رعایت تقوای الهی در همه حال لازم است و در شرایط جنگ هم تقوا اهمیت دارد و چنگ‌زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، یک ضرورت است.

هر اقدامی که باعث تفرقه امت اسلام شود، مذموم است.

حجت‌الاسلام آزموده افزود: مطابق کلام خدا، کسانی که شیرینی‌های وحدت ملت و وحدت ساحات را چشیدند و آن را مخدوش کردند، خطاکارند و باید بابت ان، استغفار کنند.