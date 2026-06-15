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حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مردم استان در یکصدو ششمین شب حضور خود در میدان، همچنان در حمایت از رهبری، آرمانهای انقلاب و رزمندگان خط مقدم، شعار سر دادند و گفتند یکپارچه ایستادهاند.
اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در جمع مردم بجنورد گفت : رعایت تقوای الهی در همه حال لازم است و در شرایط جنگ هم تقوا اهمیت دارد و چنگزدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، یک ضرورت است.
هر اقدامی که باعث تفرقه امت اسلام شود، مذموم است.
حجتالاسلام آزموده افزود: مطابق کلام خدا، کسانی که شیرینیهای وحدت ملت و وحدت ساحات را چشیدند و آن را مخدوش کردند، خطاکارند و باید بابت ان، استغفار کنند.