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رئیس شورای اسلامی استان تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار میشود و شوراهای فعلی تا زمان استقرار شوراهای جدید به فعالیت قانونی خود ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد صادقی گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اعلام رسمی پایان جنگ، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد و ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، شوراهای فعلی مسئولیت خود را به دوره بعدی واگذار میکنند.
وی با تأکید بر اینکه در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد، افزود: موضوع مطرح شده به معنای تمدید دوره شوراها نیست، بلکه شوراهای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات و آغاز به کار شوراهای جدید، بر اساس مصوبه قانونی به فعالیت و خدمترسانی خود ادامه خواهند داد.
رئیس شورای اسلامی استان تهران با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ویژهای قرار دارد و نیروهای مسلح کشور در عرصه دفاع از کیان و امنیت ملی مشغول انجام مأموریتهای خود هستند. در این مدت، مردم نیز با حفظ وحدت و انسجام ملی، پشتیبان نظام و نیروهای مسلح بودهاند.
صادقی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها و دهیاریها نیز در بیش از یکصد روز گذشته همگام با مردم در میدان خدمت حضور داشته و نقش مؤثری در حفظ آرامش، انسجام اجتماعی و تداوم خدمات عمومی ایفا کردهاند.
وی تأکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی بر اساس سوگند و تعهدی که نسبت به مردم و قانون اساسی دارند، موظف هستند تا آخرین روز مسئولیت خود با جدیت بیشتری به وظایف قانونی عمل کنند و اجازه ندهند کوچکترین خللی در روند خدماترسانی به شهرها و روستاها ایجاد شود.
رئیس شورای اسلامی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: جامعه شورایی کشور همچنان با تمام ظرفیت در مسیر خدمت به مردم حرکت خواهد کرد.