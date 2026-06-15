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رسانههای فلسطینی گزارش دادند: شهرکنشینان صهیونیست در چند منطقه کرانه باختری، چندین خودروی فلسطینی را به آتش کشیده و به مسجدی در شرق رامالله حمله کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع محلی اعلام کردند مهاجمان صهیونیست در روستای «بُرقَع» پس از تخریب درهای مسجد النور، ورودی این مسجد را آتش زدند.
همچنین در شهر «دِیر دِبوان» در شرق رامالله نیز چهار خودروی فلسطینی هدف حمله قرار گرفت. همزمان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به چند شهر و روستا در کرانه باختری یورش بردند.
بر اساس اعلام کمیسیون مقاومت در برابر شهرکسازی و دیوار دولت فلسطین، تنها در اردیبهشتماه امسال، ارتش رژیم صهیونیستی هزار و ۱۰۸ حمله و شهرکنشینان صهیونیست ۵۵۱ حمله علیه فلسطینیان و اموال آنان انجام دادهاند.
آمار رسمی فلسطین نیز نشان میدهد از ۱۶ مهر ۱۴۰۲ تاکنون، دستکم هزار و ۱۶۹ فلسطینی در کرانه باختری کشته، ۱۲ هزار و ۶۶۶ نفر زخمی، حدود ۲۳ هزار نفر بازداشت و ۳۳ هزار نفر آواره شدهاند.