پخش زنده
امروز: -
آیین تشت گذاری قرن هاست به عنوان نمادی از احسان امام حسین (ع) توسط حسینیان و عزاداران اردبیل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین تشت گذاری قرن هاست به عنوان نمادی از احسان امام حسین (ع) توسط حسینیان و عزاداران اردبیل برگزار میشود.
در این آیین باشکوه در حالی که عزاداران بر سر و سینه میزدند و به مولای خود لبیک میگفتند، با شعار یا حسین، وای حسین آیین باشکوه سنتی و معنوی طشتگذاری را برگزار کردند.
سال ۸۹ ، آیین طشتگذاری اردبیل به عنوان یک آیین دیرین، سنتی و معنوی به عنوان میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.
امروز نیز قرار است در مسجد گازران، سرچشمه، اچکان، طوا، همچنین عالیقاپو، پیرعبدالملک و شعب تابعی این محلات ششگانه، آیینهای تشتگذاری برگزار شود و از روز سهشنبه به صورت رسمی و همزمان با اول محرم، عزاداریها به صورت محلهمحور در اردبیل و در مساجد برگزار شود.