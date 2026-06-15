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استاندار کرمانشاه بر لزوم تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و خواستار برخورد جدی دستگاههای اجرایی و نظارتی با گرانفروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی در استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ایام را فرصتی مهم برای تقویت فرهنگ دینی، همبستگی اجتماعی و ترویج ارزشهای عاشورایی دانست و بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای فضاسازی مناسب شهری و روستایی تأکید کرد و اظهار داشت: در آستانه ماه محرم، انتظار میرود شهرداریها و دهیاریها با برنامهریزی دقیق نسبت به فضاسازی شهری و روستایی اقدام کنند تا حال و هوای معنوی و حسینی در سطح استان بهطور کامل قابل مشاهده باشد و زائران و مسافران نیز این فضا را احساس کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص منطقهای و تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ وحدت، انسجام و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی هستند و همه مدیران دستگاههای اجرایی باید با رفتار و عملکرد خود در مسیر تقویت اتحاد و انسجام اجتماعی حرکت کنند.
دکتر حبیبی افزود: در شرایطی که استان و کشور با چالشهای مختلف روبهرو هستند، تقویت همدلی میان مردم و مسئولان و پرهیز از اختلافافکنی یک ضرورت جدی است و باید به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع بازنشستگان را یکی از محورهای مهم مدیریت استان عنوان کرد و گفت: بازنشستگان سرمایههای ارزشمند انسانی، تجربههای مدیریتی و پشتوانههای مهم دستگاههای اجرایی هستند و نباید از ظرفیت آنان غافل شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت، درمان، بیمه و رفاه بازنشستگان تصریح کرد: هیچگونه تبعیضی میان کارکنان شاغل و بازنشسته نباید وجود داشته باشد و لازم است دستگاههای اجرایی در اجرای عدالت اداری و توجه به کرامت این قشر دقت لازم را داشته باشند.
وی همچنین پیشنهاد کرد از بازنشستگان بهعنوان مشاوران اقتصادی و مدیریتی در دستگاههای اجرایی استفاده شود و افزود: بهرهگیری از تجربه این افراد میتواند در تصمیمسازیها بسیار مؤثر باشد و هزینههای تصمیمگیری را کاهش دهد.
دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر اجرای بخشنامههای مرتبط با بازنشستگان، از دستگاههای نظارتی خواست عملکرد ادارات در این زمینه را بررسی و گزارش آن را به استانداری ارائه کنند تا میزان اجرای سیاستها بهصورت دقیق ارزیابی شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت مردم را مهمترین و اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: ملاک موفقیت مدیران میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاههای اجرایی است و باید ارتباط مستقیم و مستمر با مردم در دستور کار قرار گیرد.
مدیر ارشد استان با اشاره به ضرورت توسعه سامانههای هوشمند ارزیابی عملکرد دستگاهها افزود: این سامانهها باید به گونهای طراحی شوند که میزان رضایت مردم بهصورت لحظهای و دقیق قابل سنجش باشد و این موضوع به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی کمک میکند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: هدف نهایی همه برنامههای مدیریتی باید افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد مردم به نظام اداری و اجرایی باشد.
دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به اقدامات یکسال گذشته دستگاههای اجرایی استان گفت: در این مدت، با وجود شرایط خاص و چالشهای متعدد، کارهای ارزشمندی در حوزههای مختلف از جمله زیرساختی، خدماتی، درمانی و امدادی انجام شده که نیازمند مستندسازی دقیق و منسجم است.
وی افزود: در حوزههایی مانند تأمین آب، برق، گاز و خدمات شهری، پروژههای مهمی اجرا شده و همچنین در حوادث و جنگهای تحمیلی، تیمهای اجرایی و کارشناسی از روزهای ابتدایی وارد عمل شده و خدماترسانی گستردهای به مردم ارائه کردهاند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی این اقدامات اظهار داشت: لازم است عملکرد دستگاهها بهصورت دقیق ثبت شود تا در ارزیابیهای ملی، از جمله جشنواره شهید رجایی، مورد استفاده قرار گیرد و تصویر واقعی از تلاشهای انجامشده ارائه شود.