به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی لالی گفت: به منظور دستیابی به بالاترین بازدهی تولید، تیم‌های تخصصی مرکز تحقیقات صفی‌آباد در دشت ۸۵۰ هکتاری هارکله لالی حضور یافتند و. هدف ما این است که با تحلیل دقیق نمونه‌های آب رودخانه تلوک و خاک منطقه، محصولاتی را انتخاب کنیم که بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی لالی داشته باشند.

‌فرامرز دائی چین با تأکید بر رفع نواقص زیرساختی افزود: عملیات تکمیلی پروژه بر اساس اعتبارات ابلاغی با سرعت در حال پیگیری است تا این پهنه ۸۵۰ هکتاری به زودی وارد چرخه تولید پایدار کشاورزی استان شود.