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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۴۹ هزار فقره تخلف ساکن در سطح پایتخت ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدوسیما سردار سید ابوالفضل موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تا کنون، بیش از ۶۴۹ هزار فقره تخلف ساکن توسط ماموران پلیس راهور در شهر تهران ثبت شد.
وی افزود: توقفهای منجر به سد معبر و ایجاد اختلال در عبور و مرور، توقف دوبله در معابر، توقف در محلهای ممنوعه (پارک ممنوع و ایستادن ممنوع)، توقف و سد معبر در تقاطعها، میادین و سطوح شطرنجی از جمله تخلفات شایع هستند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به سایر موارد تخلف شامل توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاههای عمومی، توقف در حاشیه راه برای فروش کالا، توقف در پیادهروها و توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت اشاره و تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، موارد یادشده همگی تخلف محسوب میشوند و مأموران پلیس موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند. وی هشدار داد که برخورد با این تخلفات بطور جدی ادامه خواهد داشت.
موسوی پور هشدار داد: توقفهای غیرمجاز، هرچند کوتاه، زنجیره روانی ترافیک را مختل کرده و حق عبور سایر شهروندان را تضییع میکند. بنابراین شهروندان حتی برای چند دقیقه نیز در پیادهروها، سطوح شطرنجی، ایستگاههای حملونقل عمومی و محلهای ممنوع توقف نکنند زیرا احترام به قانون و توجه به حقوق دیگران، تضمینکننده نظم و ایمنی ترافیک در پایتخت است.