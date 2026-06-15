معاون پژوهشی وزارت علوم از تدوین آیین‌نامه جدید «استاد همبسته» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل همکاری نخبگان و دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌های داخلی، حتی پیش از بازگشت به کشور، در حال آماده‌سازی است و می‌تواند مسیر تعامل علمی را به‌طور قابل توجهی گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمهدی ابطحی با اشاره به افزایش تقاضا برای بازگشت و همکاری دانشمندان ایرانی خارج از کشور، گفت: در این راستا ما در وزارت علوم آیین‌نامه‌ای با عنوان «استاد همبسته» را تدوین کردیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش درخواست‌ها برای همکاری علمی با نخبگان ایرانی مقیم خارج هستیم، اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف علمی، تقاضا برای استفاده از ظرفیت این افراد در حال رشد است و ما در تلاش هستیم سازوکاری را فراهم کنیم تا ارتباط آنها با دانشگاه‌های کشور به شکل رسمی و ساختارمند برقرار شود.

ابطحی توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه در حال تدوین، نخبگان ایرانی خارج از کشور می‌توانند به عنوان استاد دوم راهنما، استاد مشاور یا همکار تحقیقاتی با دانشگاه‌های داخلی همکاری داشته باشند و حتی پیش از بازگشت به ایران نیز امکان عقد قرارداد‌های همکاری برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده است که زمینه همکاری مرحله‌ای و تدریجی نخبگان با دانشگاه‌های کشور فراهم شود تا در ادامه مسیر، امکان دعوت و بازگشت آنان به ایران نیز تسهیل شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به اینکه آیین‌نامه مربوطه تدوین شده و در انتظار تصویب در هیئت امنای دانشگاه‌هاست، گفت: در صورت تصویب، سطح همکاری با ایرانیان خارج از کشور به شکل قابل توجهی گسترده‌تر از گذشته خواهد شد.

ابطحی با مقایسه این طرح با دوره‌های گذشته، تصریح کرد: در سال‌های قبل نیز برخی طرح‌ها مانند جذب در قالب پسادکترا یا حمایت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری وجود داشته، اما در دوره اخیر این روند کاهش یافته بود و اکنون تلاش می‌شود با سازوکار جدید، این همکاری‌ها دوباره تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه این آیین‌نامه تنها محدود به نخبگان ایرانی نیست، گفت: امکان همکاری برای محققان غیرایرانی نیز در قالب «استاد همبسته» پیش‌بینی شده است، اما در زمینه جذب هیئت علمی، شرایط ویژه برای بازگشت نخبگان ایرانی در نظر گرفته خواهد شد.

ابطحی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، مسیر بهره‌گیری از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور هموارتر شده و ارتباط علمی دانشگاه‌های داخلی با مراکز علمی بین‌المللی تقویت شود.