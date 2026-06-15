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اورنگ زیب خان کهیچی، وزیر میراث ملی و فرهنگ پاکستان با اشاره به اینکه فارسی به مدت ۸۰۰ سال زبان رسمی مردم شبهقاره بود، گفت: به سبب این تاریخ درخشان، فرهنگ پاکستانیها با زبان مردم ایران پیوندی عمیق دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسمی که با حضور مقامات فرهنگی ایران و پاکستان در اسلامآباد برگزار شد، اورنگ زیب خان کهیچی، وزیر میراث ملی و فرهنگ پاکستان درباره قدمت زبان فارسی در پاکستان گفت: زبان فارسی به مدت ۸۰۰ سال زبان رسمی در شبه قاره و پاکستان بوده و از جایگاه ویژهای برخوردار است.
اورنگ زیب خان کهیچی، اظهار کرد: تاریخ و فرهنگ پاکستان با زبان فارسی پیوندی عمیق دارد و متأسفانه استعمارگران با حذف این زبان از متن زندگی مردم، آنها را از تاریخ و گذشته خود جدا کرده و ارتباطشان را با نیاکانشان قطع کردهاند.
رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز با اشاره به ریشههای تاریخی روابط دو ملت گفت: در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، ملت مسلمان و غیور پاکستان بیش از بسیاری از کشورها در کنار ملت ایران ایستاد و همبستگی خود را نشان داد و این مراسم نیز جلوهای دیگر از همین پیوندهای تاریخی است.
مجید مشکی، رایزن فرهنگی کشورمان نیز با تشریح ساختار و وظایف فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نحوه انتخاب اعضای افتخاری و پیوسته، گفت: پاکستان با داشتن چهار عضو افتخاری در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جایگاه ویژهای در میان کشورهای جهان دارد.
آقای مشکی اظهار کرد: این موضوع نشان دهنده خدمات ارزشمند اندیشمندان پاکستانی به زبان فارسی و بیانگر پیوندهای عمیق فرهنگی دو کشور است.
همچنین عارف نوشاهی، پژوهشگر زبان فارسی با اشاره به خدمات خود به زبان فارسی در طول بیش از ۷۰ سال فعالیت علمی، از اعطای این عضویت افتخاری قدردانی کرد و آن را نشانهای از فرهنگ قدردانی در ایران دانست.
در پایان این مراسم، حکم عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی به پروفسور عارف نوشاهی، پژوهشگر برجسته زبان فارسی، اعطا شد و نمایشگاهی از آثار او به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و کتابخانه گنجبخش برگزار شد.